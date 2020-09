La peculiar beca en Alemania en la que te pagan 1.600 euros por no hacer nada

¿Quieres 1.600 euros por no hacer nada? Esta oferta de trabajo está hecha para ti. La Universidad de Bellas Artes de Hamburgo busca a tres personas a las que pagará por no hacer nada dicha cantidad.

“¿Qué es lo que no quieres hacer?, ¿Durante cuánto tiempo no quieres hacerlo?, ¿Por qué es importante no hacer esa actividad en particular? ¿Por qué eres la persona indicada para no hacerlo?”. Estas son las cuatro preguntas que los aspirantes deben responder.