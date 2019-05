Un terremoto de magnitud 6,8 grados provoca fuertes temblores en El Salvador

Informe especial 2. No se registran variaciones del nivel del mar por sismo magnitud 6.8 frente a la costa de La Libertad. https://t.co/Ff5XYcW7Rq

El Gobierno, que ha recomendado no entrar en el mar ante el riesgo de que se generen fuertes olas, ha aclarado que los equipos no han registrado variaciones en el nivel del agua. No obstante, ha instado a los ciudadanos a "estar atentos ante probables incrementos en la velocidad de las corrientes marinas".