El gurú que acertó el resultado de 8 de las últimas 9 elecciones en EEUU predice que Trump perderá

Lichtman plasmó su teoría en su libro de 1996 The Keys To the White House (“Las claves para la Casa Blanca”; Lanham: Rowman & Littlefield). Su acierto más resonante fue el 2016. Cuando todas los sondeos y la gran mayoría de los analistas y pronosticadores vaticinaban una victoria de Hillary Clinton, Lichtman dijo que Donald Trump iba a ganar. El Presidente se lo agradeció. Pero según señala Lichtman en una entrevista con 'Infobae', Trump no comprendió el significado profundo de las claves, que es que cuando eres el presidente, y no el contendiente, te juzgan por tus logros. "Lo que cuenta es el gobierno", advierte el 'gurú', que ya tiene su pronóstico para las próximas elecciones.