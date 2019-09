Dormir en Nueva York por 27 dólares la noche es posible, en un armario

Si ves un alojamiento por 27 euros la noche en Nueva York podrías llegar a pensar que has dado con un chollo. Pero ¡Ojo!. Te piden 27 euros por pasar una noche en un armario bajo unas escaleras . Esta increíble oferta aparece en una plataforma de alquiler vacacional.

Increíble pero cierto. Aunque en defensa que quien haya osado a poner este anuncio hay que decir que no engaña. En las fotos se ve perfectamente que está ofertando un armario y advierte de que es un colchón hinchable. Explica que es un alojamiento a 40 minutos de Nueva York, ideal para "mochileros" pero no para gente mayor o que no le gusten los espacios pequeños.