Dos alumnos de 14 y 15 años de un mismo instituto mueren tras contagiarse de covid: estudian sus muertes

Mohammed Habib, el alumno de 14 años, se contagió de coronavirus. Tras varias complicaciones, el adolescente sufrió un grave derrame cerebral que no pudo superar y, finalmente, terminó muriendo el 24 de octubre de 2021.

Sin embargo, los medios británicos han descubierto gracias a la hermana de Harry Towers que el adolescente no se vacunó contra el coronavirus.

No obstante, el centro educativo no pudo inocularles la vacuna ya que no tenían dosis suficientes para todos los alumnos. Por esa razón, el instituto decidió inyectarles la vacuna contra la gripe mientras recibían las dosis de la inyección contra el covid-19.