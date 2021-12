Una veintena de alumnos se quedan sin graduación: les prohíben acudir al no estar vacunados contra el covid

En Colombia, un total de 20 alumnos no han podido acudir a su graduación al no haberse vacunado contra el covid. Concretamente, los hechos han ocurrido en Barranquilla y, según apuntan varios medios locales, los adolescentes no pudieron entrar en el recinto donde su instituto celebrara su graduación al no haber recibido las dosis del suero contra el coronavirus.