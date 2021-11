“Desde mi exoneración, he luchado por recuperar mi identidad y proteger a las personas que amo de ser explotadas como contenido sensacionalista. No es fácil, y a menudo siento que estoy tratando de inventar buenas opciones de la nada. “Sé que no puedo proteger al 100% a mi hija del tipo de tratamiento que he sufrido, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Es por eso que esta será la única foto de ella que compartiré en las redes sociales. Estoy muy agradecido con todos los que nos han deseado a @emceecarbon y a mí lo mejor en nuestro viaje hacia la paternidad. Gracias por creer en nosotros".