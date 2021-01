Las ambulancias de Los Ángeles no transportarán a pacientes con pocas opciones de sobrevivir

No transportar a los hospitales a aquellos pacientes críticos que tengan pocas posibilidades de sobrevivir . Esa es la consigna de la Agencia de Servicios Médicos de Emergencia de Los Ángeles (Estados Unidos) ante la s aturación de las camas de la UCI en el sur de California debido a la pandemia de covid-19 .

Así pues, sin camas de hospital disponibles, los equipos de ambulancia en el condado han recibido la orden de que no transportar pacientes con pocas posibilidades de supervivencia y conservar el uso de oxígeno . Y los pacientes que son transportados a menudo tienen que esperar horas antes de que haya una cama disponible.

Pero los hospitales de Los Ángeles están ahora al máximo de su capacidad y muchas instalaciones médicas no tienen el espacio para recibir pacientes que no tienen posibilidades de sobrevivir, sostiene la Agencia de Servicios Médicos de Emergencia. Los pacientes cuyos corazones se detuvieron a pesar de los esfuerzos de reanimación ya no deberían ser transportados a los hospitales.