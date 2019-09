Las duras amenazas de un juez de inmigración de Trump a un niño de 2 años: "Si no te callas te morderá el perro"

Los hechos ocurrieron el pasado año 2016, cuando el 30 de marzo, en un tribunal de inmigración en Charlotte, Carolina del Norte, un niño guatemalteco de tan solo 2 años no pudo mantenerse sin hacer ningún ruido, como exigía el Couch.

Ante estos pequeños ruidos que el niño emitía, el juez comenzó a exigir que se mantuviera callado, y como el niño no lo hacía, cada vez lo exigía de una manera más agresiva. Así, con un intérprete que le traducía todo al pequeño que no entendía nada de la situación, comenzó a decirle que tenía un perro muy grande encerrado en una habitación, y que si no se callaba, le mordería.