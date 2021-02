American Airlines no niega la posibilidad de avistamiento de ovnis

Los casos de pilotos de aviones comerciales que aseguran haber visto ovnis en el espacio aéreo durante los vuelos que realizan son cada vez más numerosos. El último caso conocido sucedió durante un vuelo de la compañía American Airlines que realizaba la ruta de Cincinnati a Phoenix.



Mientras realizaba la ruta, en el noroeste de Nuevo México, los pilotos avistaron lo que podría ser un ovni. En informaciones recogidas por Fox News, el piloto del vuelo 2292 se comunicó inmediatamente con por radio con el centro de control y aseguró que un objeto no identificado estaba sobrevolando por encima de ellos.



Durante la grabación de la comunicación se podía escuchar al piloto afirmar que algo había pasado sobre ellos: "Odio decir esto, pero parecía un objeto cilíndrico largo que casi parecía un tipo de misil de crucero moviéndose muy rápido. Pasó por encima de nosotros"



La aerolínea American Airlines ha confirmado al medio estadounidense la veracidad de las grabaciones recogidas, pero no han querido hacer mención alguna sobre el posible encuentro con el objeto volador no identificado.



La compañía remite al FBI para que le aclaren más sobre el posible objeto extraterrestre, pero el FBI no ha querido hacer declaración alguna ni negar la existencia del dicho ovni.