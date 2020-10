Amigas para siempre. Y nunca mejor dicho. Gabriela es una mujer de 52 años a la que diagnosticaron cáncer. Lleva dos meses ingresada en el hospital y durante todo este tiempo no ha podido ver a ninguna de sus amigas debido a las medidas de seguridad por el coronavirus. Las amigas ya no podían más e idearon un plan para visitarla. Al principio consideraron que lo más viable era que un vecino les dejara asomarse por el balcón. Es la imagen de la amistad, la de este grupo de mujeres de La Plata, Argentina, que no han dudado en alquilar una grúa para visitar a una amiga enferma de cáncer que lleva dos meses ingresada en el hospital. Debido al coronavirus, las visitas al hospital están muy restringidas, por lo que el grupo pensó en una forma para poder saludar a su compañera, a la que hacía semanas que no veían.