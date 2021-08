Ana Mallol (Madrid, 1975) tenía apenas 11 años cuando sucedió todo aquello pero recuerda con claridad la primera vez que llegó a la piscina. No tardó mucho en darse cuenta de que eso de la natación era mucho más que una actividad extraescolar. Su entrenadora la seleccionó junto a otras niñas para practicar natación sincronizada, un deporte hasta entonces desconocido para ella que dos años atrás había pasado a convertirse en disciplina olímpica en Los Ángeles 84. Ana y sus compañeras de piscina no tardaron en hacerse grandes amigas. Algunas de ellas, como Alicia Sanz y Ana Montero, llegaron a representar a España en los Juegos Olímpicos de Atenas, en el año 2004. El turno de Ana Mallol ha llegado ahora, en 2021.

Arquitecta de profesión, decidió hacerse jueza para no perder el contacto con su deporte y poco a poco fue llegando hasta lo más alto. Desde su habitación, en un hotel de Tokio reservado para personal acreditado en los Juegos Olímpicos, Ana Mallol responde a las preguntas de Informativos Telecinco:

Fue en noviembre de 2019, ya entonces me pareció que los Juegos quedaban aún muy lejos, quién me iba a decir que no iba a tener que esperar 9 o 10 meses sino un año más...