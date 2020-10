“Estamos encerrados, no podemos ver a nuestra familia”, insiste.

Ella lleva desde marzo sin verles y no pasa un día que no piense en ese reencuentro. “Estoy muy bien cuidada aquí, pero quiero a mi familia… Es mi derecho”, reclama.

A sus 104 años le tortura la idea de no volver a verles. "Por favor, ayúdenme. Me está haciendo pedazos. Necesito ver a mis hijos… Se me está acabando el tiempo…”, advierte.