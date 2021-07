Andie MacDowell y su aplaudida reivindicación por el pelo canoso: "Es un movimiento de poder"

El Festival de Cine de Cannes de este año ha sido casi eclipsado por un detalle tan simple como el pelo natural de la actriz y modelo Andie MacDowell . A sus 63 años, la californiana acudió a la alfombra roja del festival y sorprendió a todos los asistentes por mostrar su cabello sin teñir. Este gesto tan natural y sencillo que, a primer vista no debería causar ningún revuelo, se ha convertido en uno de los temas del momento en las revistas de moda y de belleza.

Es más, durante el período de encierro la actriz comenzó a investigar los trabajos que hacía el peluquero de Jane Fonda y fueron los peinados y las canas de la actriz lo que también le animaron a dejar de teñirse. Por otra parte, la modelo ha confesado que le da bastante pena que no haya referentes femeninos famosos que luzcan con naturalidad sus canas.

Por eso, Andie MacDowell decidió tomar la iniciativa y dejar de teñir sus canas para lucir un pelo grisáceo mucho más natural y sencillo. "Me gusta compararme con George Clooney porque ¿por qué no? He estado diciendo por un tiempo que era hora de que yo, personalmente, hiciera esa transición porque sentí que era apropiado para mi personalidad y para quien soy", confiesa MacDowell.