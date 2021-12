Andrés y Carolina, la pareja acusada de saltarse la cuarentena en Amsterdam, liberada sin cargos

Andrés no olvidará nunca la odisea. La de ir con una bici a comprar test, la recomendación de las autoridades de irse, verse señalados como dos huidos cuando no era cierto. "No nos escondimos de nadie, no huimos de nadie. Llegamos al aeropuerto, pasamos todos los controles, pasamos el 'check in', embarcamos, y fue entonces cuando el avión, que iba a despegar, se detuvo. Llamaron a Carolina por megafonía para ir al frente del avión, la acompañé, y cuando la vi la estaban deteniendo de malas maneras. Pregunté por qué se la querían llevar y no respondían nada. Dije que era su pareja y me dijeron que me quedara en el avión, que podía volver a casa", recuerda Andrés. Al final la pesadilla ha acabado.