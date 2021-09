Un perdón que de nada le sirve a la víctima: "Me quiso matar. Creo que lo que quiso hacer fue violarme, pero no lo consiguió, entonces fue a matarme", precisó. "¿Qué arrepentimiento le voy a creer? Si él me corrió diciéndome que me quería matar. Sabía exactamente lo que hacía", zanjó.