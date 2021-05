Angelina Jolie desvela que está soltera: "He estado sola durante mucho tiempo"

Sobre su vida amorosa, Angelina Jolie ha querido zanjar todos los rumores y habladurías y dejar claro que se encuentra soltera. " He estado sola durante mucho tiempo ", comenta la actriz.

'Aquellos que desean mi muerte'

Angelina Jolie protagoniza 'Aquellos que desean mi muerte", la cinta dirigida por Taylor Sheridan, en la que la actriz ganadora del Oscar da vida a Hannah, la responsable de una torre de vigilancia antiincendios, que sigue arrastrando la pérdida de tres vidas que no pudo salvar en un incendio. Y ahora se encuentra con un niño de 12 años, traumatizado y que no tiene nadie a quien pedir ayuda. Nicholas Hoult, Finn Little, AidenGillen, Medina Senghore, Tyler Perry, Jake Weber y Jon Bernthal completan el reparto.