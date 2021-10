Anthony Fauci no se atreve a hacer predicciones sobre la Navidad en EEUU y prefiere instar a vacunarse

Anthony Fauci , el principal asesor sanitario del presidente Joe Biden en materia de coronavirus , ha asegurado que es demasiado pronto para decir si los estadounidenses tendrán que evitar las reuniones familiares esta Navidad. El experto no se ha atrevido a hacer adelantos sobre el tema, aunque parece haber un cambio de tendencia y comienzan a disminuir los casos de COVID-19, pide a la población que se vacune, sobre todo las franjas que no lo han hecho.

Anthony Fauci, en una entrevista con "Face the Nation" , dijo que es "demasiado pronto para decir" si las reuniones navideñas deberían limitarse por segundo año consecutivo debido a la pandemia que sigue golpeando a EEUU y la mantiene a la cabeza de los países más afectados por el coronavirus. El virólogo prefirió aconsejar que los estadounidenses deben centrarse en reducir el número de nuevos contagios y hospitalizaciones.

"Solo tenemos que concentrarnos en seguir bajando esos números y no tratar de adelantarnos semanas o meses y decir lo que vamos a hacer en un momento en particular", subrayó Fauci a "Face the Nation". "Para continuar bajando esos casos podemos hacerlo con la vacunación ".