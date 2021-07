Apartados dos policías en Denver, Colorado, por estrangular y golpear con violencia a un hombre

Según muestran las imágenes de la cámara corporal de uno de los agentes. Durante 30 segundos , lo estrangulan y le propinan numerosos golpes hasta dejarle el rostro ensangrentado . Uno de los oficiales incluso le muestra su pistola y amenaza con matarle. El hombre, según el documento, no opone apenas resistencia.

Los dos agentes han sido apartados ya del servicio mientras se investiga esa desproporcionada actuación . El oficial John Haubert fue arrestado tras la publicación del documento acusado de varios delitos (posteriormente pagó la fianza y quedó en libertad) y la oficial Francine Martínez , por su parte, fue acusada de no detener a su compañero como lo exige una nueva ley de responsabilidad policial aprobada durante las protestas por injusticia racial el año pasado.

"Estamos disgustados y con enfado. Esto no es el trabajo de la policía", dijo el martes la jefa de policía de Aurora, Vanessa Wilson, en una conferencia de prensa en la que anunció los cargos. "No entrenamos esto. No es aceptable", subrayó.