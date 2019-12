Argelia avisa de planes de rapto de extranjeros en el campamento saharaui de Tinduf

La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en Sáhara Occidental (MINURSO) ha recibido una alerta por parte del gobierno argelino donde se informa de la intención a atentar contra los intereses españoles en los campos de refugiados saharauis, en Tinduf. Los planes hablan del secuestro de extranjeros en dichos campamentos.



El Gobierno de Argelia recomienda que se suspenda cualquier tipo de movimiento a partir de cierta hora, concretamente las 22:00 horas, así mismo solicita que se respeten “los procedimientos y protocolos de movilidad establecidos" y "seguir los procedimientos establecidos para los vehículos de Naciones Unidas".



La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en Sáhara Occidental (MINURSO) no se ha pronunciado al respecto, pero asegura estar al corriente de las amenazas.



Por su parte Josep Borrell, exministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, no descartaba la repatriación de cooperantes españoles desde los campamentos de Tinduf, si bien agregó que en ese momento no le constaba ninguna iniciativa a tal fin.



Borrell defendió la publicación de la alerta por parte del Ministerio y sostuvo que procede de una información de fuentes confidenciales "que no se puede dar como algo absolutamente cierto" pero que en otras ocasiones ha permitido saber "que iban a producirse atentados y gracias a esta información los atentados no tuvieron lugar".



El Frente Polisario y el Gobierno de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) tacharon de "injustificables" e "infundadas" las advertencias del Ministerio de Asuntos Exteriores desaconsejando los viajes a los campamentos por amenaza de atentados.



El Frente Polisario atribuyó la alerta a Marruecos y vinculó el aviso español a la visita que el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Burita, hizo a la capital de España.