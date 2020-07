Un león arrancó parte del brazo a un hombre mientras dormía junto a su esposa en un safari

Una pareja atacada por un león durante un safari de lujo en Tanzania (África Oriental) ha demandado a la compañía británica que le organizó las vacaciones. Afirman que el proveedor de vacaciones Africa Travel Resource (ATR) no cumplió con su deber de velar por la seguridad de los clientes durante el horrible incidente, pero la empresa ha negado toda responsabilidad .

Fourgeaud ha tenido que someterse a 10 operaciones para reconstruir su brazo, y previsiblemente tendrá más cirugías en el futuro. La pareja todavía confronta problemas de salud mental, y Brigitte , en particular, sufre un trastorno de estrés postraumático y depresión . "Nunca olvidaré el momento en que me desperté y vi al león allí. Pensé que ambos íbamos a morir ", afirmó la mujer.

La pareja, que pasó tres noches en otro campamento antes del incidente, afirma que no había barreras físicas entre el campamento y los animales salvajes del parque por parte de ATR. También alegan que no había vigilancia en el lugar y que su guía no tomó precauciones.