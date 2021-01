Un nuevo estudio científico de la Universidad de Columbia, en Nueva York, advierte de que la pandemia de coronavirus se ha extendido de tal forma en Estados Unidos que, aunque millones de ciudadanos sean vacunados, serán millones de personas las que continúen infectándose y enfermando si no utilizan mascarillas y mantienen el distanciamiento social , como mínimo, hasta mediados del próximo verano.

La llegada de vacunas el pasado diciembre desató las esperanzas de que frenarían o detendrían la propagación de la enfermedad al resto de la población, pero el informe evidencia que las vacunas por sí solas no son suficientes . Y si medidas como la posibilidad de teletrabajar , limitar los viajes y usar mascarillas se relajan demasiado pronto, podría haber millones más de infecciones y miles de muertes.

No hay duda de que vacunarse protege al receptor. Aún así, varios investigadores de enfermedades infecciosas han advertido a The New York Times de que pasarían meses antes de que suficientes personas en Estados Unidos hayan recibido las vacunas para permitir que se recupere la vida normal.