Un hombre mata a su sobrina de 13 años y la entierra en el jardín de su casa

Los hechos han ocurrido en la localidad argentina de Presidente Derqui de Buenos Aires. La pequeña salió de casa a comprar unas cosas y jamás regresó. Al día siguiente, sin que la familia tuviera noticias de Brisa Tatiana, denunció su desaparición. Ese mismo día, la abuela de la niña recibió un extraño mensaje por Messenger con autoría de Brisa que decía: "No volveré, el padre no me quiere, me hace cosas".