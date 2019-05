Condenan a un hombre a 21 años de prisión por el asesinato de una mujer cuyo cadáver no han encontrado

Tras las posteriores investigaciones fue declarado culpable aunque no consiguieron dar con el lugar donde descansan los restos mortales de la víctima.

Además, pese a que en un principio el padre del condenado y otros tres allegados fueron imputados por ser cómplices, el juez les dejó en libertad al no existir pruebas definitorias de su participación en el crimen. Sin embargo, la madre de la fallecida aseguró en una entrevista con Clarín que el ahora reo no desveló el lugar porque "su padre no estaría libre".