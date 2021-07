Apuñala brutalmente a su novia hasta la muerte y después escribe sobre su cuerpo: "Fui yo"

Tras acabar con su vida, Grant arrastró el cuerpo de la joven hasta su dormitorio, lo colocó en la cama junto a un muñeco de peluche, puso un frasco de perfume en una de sus manos y escribió la frase: "He sido yo" en una de sus piernas, utilizando un pintaúñas rojo. Tras preparar esta macabra escena, el asesino sustrajo el móvil y la tarjeta bancaria de la víctima, realizando múltiples llamadas con el dispositivo y sacando todo el dinero de la cuenta bancaria de ella para gastarlo en alcohol las dos semanas posteriores.



No sería hasta dos semanas después, el día 5 de marzo, que se encontraría el cuerpo de la joven, gracias a la llamada de una asistente social a la policía preocupándose por el estado de Imogen, ya que no contestaba a sus llamadas. Cuando la policía entró en el domicilio encontraron la dantesca escena. "Imogen Bohayczuk había sido acostada en su cama y su cuerpo había sido arreglado como si fuera un espectáculo", narró en el tribunal un agente de policía, "Tenía los brazos cruzados y parecía agarrar un frasco de perfume. Tenía las piernas cruzadas a la altura del tobillo y, al examinarlo, se descubrió que su cuerpo había sido embadurnado con esmalte de uñas y con las palabras 'Fui yo'".