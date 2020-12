El 'asesino de Twitter' japonés busca casarse antes de ser ejecutado en la horca

Takahiro Shiraishi , apodado el 'asesino de Twitter' , fue arrestado en 2017 después de asesinar a nueve personas , casi todas mujeres a las que contactaba en Internet, delitos por los que ha sido c ondenado a muerte . Ahora, antes de ser ejecutado en Japón, el individuo, de 30 años, busca una mujer para casarse .

Pese a los intentos de su defensa para que recibiera cadena perpetua, Shiraishi fue condenado a muerte. Ahora, busca a contrarreloj contraer matrimonio porque quiere una compañera para no morir solo. Según el periódico japonés 'The Mainichi Shiraishi', no apelará la pena capital que recibió. El denominado 'asesino de Twitter' aseguró que le gustaría casarse para que alguien lo visite antes de la ejecución.