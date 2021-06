Asfixia hasta la muerte a su hija adoptiva de 12 años tras enterarse de que había tenido relaciones con su hijo

Un mes después, encontraron el cuerpo de la menor a las orillas de un río de Gold Coast en tal estado de descomposición que la causa exacta de la muerte no se pudo determinar. No obstante, Bentley cree que falleció por asfixia.

¿Qué paso con Tiahleigh?

Entonces, “comenzó a gritar y a insultarme y le dije que parase porque nuestro vecino estaba cerca de nuestro camino de entrada y era muy tarde. No paró, así que le tapé la boca con la mano y seguí adelante. Cuando llegamos a la terraza la solté y se cayó al suelo. La levanté y la puse en el asiento, volvió a caerse hacia un lado. No me respondió cuando le hablé. Tenía los ojos cerrados y no creía que estuviera respirando. Debo haberla asfixiado accidentalmente con mi mano sobre su boca y abrazándola con tanta fuerza alrededor de su cintura”, admitió, diciendo que estaba “realmente arrepentido”. "Sé que soy responsable de la muerte de Tia y es algo con lo que lucho por vivir”, expresó.