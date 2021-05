Ashley Cain entierra a su bebé: Dolor, lágrimas e imágenes para el recuerdo

Ashley Cain y su pareja Safiyya Vorajee no pudieron evitar romper a llorar durante la procesión fúnebre de su hija Azaylia el viernes por la mañana, después de que ella muriera trágicamente el mes pasado tras una valiente batalla contra la leucemia mieloide. Las multitudes se alinearon en las calles de Nuneaton cuando la niña de ocho meses recibió una hermosa despedida en un carruaje tirado por caballos blancos, antes la ceremonia privada.

La pareja, que había documentado la lucha de su hija contra la leucemia en las redes sociales, llamó a su funeral 'Día de Azaylia' y pidió a sus seguidores que salieran para presentar sus respetos a su pequeña. "Yo y Safiyya hemos estado haciendo todo lo posible para mantenernos fuertes, pero a veces es imposible. Solo tuvimos que buscar en todas nuestras fotos y videos para elegir cuáles reproducir en el día de Azaylia. Nos ha dejado abrumados por la realidad de lo que ha sucedido. Vivo en este momento con un dolor constante en mi cabeza, dolor en mi pecho y ansiedad en mi vientre. El mundo parece gris a través de mis ojos. El único color que veo es un cielo anaranjado cuando tenemos la bendición de tenerlo. Una risa no es una risa, una sonrisa no es una sonrisa y mi vida no es la misma. Nunca volverá a serlo. Hago todo lo posible por levantarme y correr, andar en bicicleta y ocupar mi mente. Pero estoy triste. Muy triste. Te extraño mucho Azaylia '.