Una doula es una persona, generalmente mujer, que informa y acompaña en el proceso de la maternidad, no interponiéndose en los actos médicos ni supliendo la función de las matronas o ginecólogos durante el parto.

"No podíamos creer que mi parto hubiese durado solo tres horas y media, y me sentía increíblemente agradecida con este equipo de profesionales capacitados e inteligentes que me rodeaban, que estuvieron allí para mí cuando tuve a Isaac, y ahora estaban conmigo otra vez por los gemelos", señala.