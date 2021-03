La Comisión Europea no quiere que se considere un pasaporte , pero lo es. Y este miércoles lo va a presentar, pero se llamará para evitar suspicacias, certificado digital. Para qué va a servir. Pues para facilitar los desplazamientos de aquellos viajeros que hayan sido vacunados contra el coronavirus , pero también de aquellos que cuenten con anticuerpos o acrediten un resultado negativo en un test antes de viajar. Nada de PCR ni cuarentenas. ¿Suena a pasaporte? Parece que sí. Aunque se le llame digital y se pueda tener en el móvil, también se obtendrá en papel y contendrá un código de barras que será el que permita comprobar su autenticidad, validez e integridad. En este se verá de lo que estamos vacunados o si tenemos inmunidad . En el certificado se detallarán once datos sobre la vacunación, y las vacunas incorporadas en el mismo serán las aprobadas hasta ahora por la EMA, a saber: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford y Johnson&Johnson.

La iniciativa legislativa de Bruselas , es sí, tiene mucho de 'made in Spain', no en vano responde a las demandas de países que como Grecia y España que cuentan con un importante sector turístico y reclaman medidas para poder reactivar esta industria de cara al verano , si bien desde el Ejecutivo d e Ursula von der Leyen insisten en que no debe entenderse como un "pasaporte" sino como un documento con información médica. Aún no se sabe cómo podrá solicitarse su obtención en el caso de reunir los requisitos, aunque España sí ha manifestado su intención de ser pionera en su uso.

A Francia y Bélgica no les gusta

¿Una cartilla que provoca discriminación?

La realidad es que la idea es que con este certificado se podrá viajar libremente por los 27 Estados miembros. Con la particularidad de que será tanto digital como físico, se espera que tenga el aprobado final antes de junio. No será obligatorio vacunarse o tenerlo aunque esto puede conllevar que los ciudadanos que no lo tengan se vean obligados a pasar cuarentena.

No todos están de acuerdo con el mismo. La directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, Andre Ammon, lo ha rechazado por posible discriminación a las personas no vacunadas y falta de evidencias científicas sobre cómo podrían transmitir el virus las inmunizadas. El dilema ético está ahí. No es la única voz que lo ha puesto de manifiesto. "La vacunación no puede ser la única forma de desbloquear todo tipo de libertades cuando hay personas que no pueden o no quieren vacunarse, a menudo sin culpa alguna", ha señalado Israel Butler, jefe de defensa de la Unión de Libertades Civiles para Europa. "Podría acabar creando una sociedad de dos niveles". Veremos.