Un ataque de peces carnívoros en Argentina deja más de 30 heridos: una adolescente pierde un dedo

"El hábitat natural de la palometa es la laguna , y la falta de caudal y la alteración por las altas temperaturas hace que el cardumen se vuelque a la costa", explicó Sergio Berardi, representante de los guardacostas de la zona. Ha pedido a los lugareños y visitantes que no se metan al río y que solo usen las playas para tomar el sol y pasar el día.

"El primer auxilio y el más efectivo es la prevención: no entrar en el agua cuando aparece el primer caso", continuó. "Hay que entender que las palometas están en el agua y hay que aprovechar las duchas que están en el balneario", en lugar de acceder al río, añadió. La mordedura de este tipo de peces no tiene la misma incidencia en menores que en personas adultas, por lo que recomendó a la gente que no deje a los niños solos en el agua bajo ningún concepto.