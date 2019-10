La familia teme que Pham sea una de las víctimas del camión del horror: “Lo siento mamá, me muero”

La familia se teme lo peor después de haber recibido un mensaje desolador: “No puedo respirar. Mamá, lo siento, me muero. Mi camino al extranjero no tiene éxito. ¡Mamá, te quiero mucho! Me muero, no puedo respirar...”. Pham Thi Tra My, de 26 años, envió este mensaje a las 4:28 del miércoles en Vietnam, las 10:28 horas en Gran Bretaña, un momento en el que el camión del horror estaba en tránsito entre Zebrugge y Purrfleet, según los datos de GPS. Todos intuyen ya que Pham puede ser una de las víctimas.