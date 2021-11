Atrapado por restricciones en Sudáfrica un grupo de turistas de Valladolid por la variante ómicron

Terminales semi vacías y anuncios de cancelación de vuelos. Con viajeros varados, como el de Lizette, residente en España y que no puede volver tras visitar a sus padres enfermos. "Es decepcionante, por no decir más". Es la realidad ahora mismo del aeropuerto de Johannesburgo, en Sudáfrica , por las restricciones internacionales tras la identificación de Ómicron, la nueva variante. Entre las cinco de más preocupación para la OMS de las 15 identificadas, pero con dos predominantes hasta ahora en todo el mundo: Alfa y Delta , detectadas por primera vez en Reino Unido y la India hace más de un año.

De la nueva variante preocupan sus más de 30 mutaciones, mientras se pide tiempo para analizar su poder de contagio y su impacto sobre las vacunas. La Asociación Médica Sudafricana defiende su prontitud en la identificación y en el aviso mundial, a la vez que no comprende el señalamiento al país por una variante que no está claro que haya surgido del sur del continente. Restricciones que tampoco comparte la OMS, que pide decisiones basadas en la ciencia. Según los datos que manejan en Sudáfrica los síntomas de Ómicron no se parecen a los de la variantes que más han puesto en jaque al planeta, sino que se parecen mas a los de Beta, localizada hace casi un año en Sudáfrica y de recorrido local. De momento, dice la presidenta de la asociación médica sudafricana, solo se notifican casos muy leves en población joven, con fatiga extrema, garganta irritada y sin pérdida de olfato y gusto. Sin problemas respiratorios y con pacientes que se recuperan en casa. Ningún caso grave, remarca, por una variante que solo representa hasta ahora uno de cada cinco contagios en el país.