El ayatolá Khamenei, líder supremo de Irán, publica en su web un vídeo simulando el asesinato de Donald Trump

La fecha de su publicación, además, coincide con el segundo aniversario de su muerte , tras un ataque aéreo estadounidense con drones, en el aeropuerto de Bagdad. Tras el atentado, Donald Trump no dudó en presumir asegurando que Soleimani era "el primer terrorista del mundo" y aseverando que deberían haberlo matado "20 años antes".

No es la primera vez que el régimen iraní muestra su rechazo hacia Donald Trump. A principios de este mes, y tal y como recoge Daily Mail, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, exigió que Trump fuera "procesado y asesinado". "Si no, les digo a todos los líderes estadounidenses, no duden que la mano de la venganza saldrá de las mangas de la ummah", afirmó Raisi, refiriéndose a la comunidad musulmana mundial.