Un bar prohíbe poner el ‘All I Want for Christmas is You’ de Mariah Carey antes del 1 de diciembre

Un bar de Texas , EEUU, se ha convertido en noticia internacional después de hacer viral la peculiar prohibición que han dispuesto en su establecimiento: el pegadizo y ya tradicional ‘All I Want for Christmas is You’ no podrá sonar antes del 1 de diciembre. Y más allá, advierten: a partir de ese momento, podrá ponerse la canción de Mariah Carey en el establecimiento, pero solo una vez por noche.

Por eso, marcando los límites, en el local han querido darle como mínimo al botón del ‘pause’, aunque no sin cierto humor, porque como reconocen al medio The Washington Post, no se trata más que “una broma familiar que se ha hecho viral”. Una broma que, no obstante, no les importa que se tome al pie de la letra.