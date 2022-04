Más de 200 bebés recién nacidos y nueve madres murieron por los "fallos catastróficos" de un hospital

Un informe independiente publicado el miércoles el pasado miércoles 30 de marzo apunta a que las muertes de más de 200 recién nacidos y nueve mujeres en el hospital británico de Shrewsbury and Telford durante 20 años podrían haberse evitado si no se hubieran producido "repetidos fallos en su cuidado".

Una comadrona designada por el Gobierno británico para analizar el funcionamiento de ese centro público llamada Donna Ockenden ha sido la encargada de examinar los 1862 casos sospechosos, ocurridos entre los años 2000 y 2019. En los documentos ofrecidos por parte de la profesional sanitaria se apunta a que los responsables sanitarios "no investigaron, no aprendieron y no mejoraron" a raíz de las personas fallecidas y las quejas que recibieron a lo largo de los años.