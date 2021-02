Bélgica no pondrá por ahora la vacuna de AstraZeneca a mayores de 55 años

La vacuna de AstraZeneca contra el covid no se podrán temporalmente a los mayores de 55 años en Bélgica , según ha anunciado el ministro de Salud Pública, Frank Vandenbroucke, en la prensa del país. Bélgica espera recibir en unos días hasta 80.000 dosis de este antídoto, que algunos propone poner a los estudiantes universitarios.

La decisión se tomado tras un dictamen provisional del Consejo Superior de Sanidad (CSS) emitido anoche, y que señala que la vacuna funciona bien para las personas de entre 18 a 55 años , pero que no hay suficientes datos disponibles para las personas mayores .

"El Consejo Superior de Sanidad dice muy claramente que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna muy buena para las personas de entre 18 y 55 años, pero hoy no tenemos suficientes datos para asegurar que funcione igual de bien en los mayores", dijo el ministro Vandenbroucke.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) emitió el viernes pasado un dictamen positivo sobre la comercialización de la vacuna de AstraZeneca en la Unión Europea (UE) a partir de los 18 años y hasta los 55, pero no había emitido ninguna restricción para los mayores de esa edad, salvo que no hay datos para precisar su efectividad en ese tramo de población.

Vacunar a los estudiantes con el antídoto de AstraZeneca

"Si se entrega la vacuna de AstraZeneca y se confirma que no se utilizará para públicos más frágiles, ¿por qué no vacunar a los estudiantes? No tendría sentido mantenerlo en 'stock', así que podríamos usarlo. Lo propongo manteniendo el calendario de vacunación de las demás vacunas", dijo.