Bernie Ecclestone, expresidente de Fórmula 1, defiende a Vladímir Putin: "Es honorable, hizo lo que dijo que haría"

El expresidente y exdirector ejecutivo de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone ha defendido al presidente de Rusia, Vladímir Putin . "Como persona lo encuentro honorable , hizo lo que dijo que haría", ha aseverado durante una entrevista con Times Radio. El dirigente ruso comentó en un primer momento que no invadiría Ucrania , algo que finalmente ocurrió.

La Fórmula 1, ahora propiedad de Liberty Media, ha cancelado el Gran Premio de Rusia en mitad de la guerra en Ucrania. "Visitamos países por todo el mundo con una visión positiva de unir a la gente", defendió en un comunicado la organización. Según la misma, la decisión de no correr en Sochi fue unánime con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y las escuderías.

"Creo que depende mucho de cuál sea el estado entre Ucrania y Rusia. No va a marcar ninguna diferencia si hay una carrera en Rusia", ha respondido Ecclestone en lo relativo a la cancelación del GP. Esta cita del mundial es importante para Putin . Prueba de ello es que fue el impulsor de celebrarla en Sochi. El trazado entró en el calendario del Gran Circo en 2014. Coincidió con la primera temporada de los motores híbridos.

La relación entre el exdirectivo y el presidente ruso viene de lejos. El primero siempre ha mostrado su simpatía por el segundo. Incluso en una entrevista con The Times, en 2019, dijo que arriesgaría su vida dado el momento: "Si alguien quisiera dispararle, me pondría delante". En esa misma charla calificó al político de "buen tipo". Aseveró que "nunca ha hecho nada que no sea bueno para la gente".