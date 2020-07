Bernie Ecclestone es padre por cuarta vez a los 89 años de edad

Ha tenido el hijo con su mujer, Fabiana Flosi, 45 años más joven que él

Tiene tres hijas más, Deborah, de 65 años, y Tamara y Petra, de 35 y 31

El exmandatario de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ha sido padre por cuarta vez a sus 89 años. El pasado miércoles su mujer, Fabiana Flosi, 45 años más joven que él, dio a luz a Alexander Charles, el primer niño del matrimonio, que nació en Suiza.

El bebé se encuentra en perfecto estado de salud, y es el primer hijo varón del ejecutivo. Según recoge Infobae, fue un parto rápido, el bebé tardó solo 25 minutos en nacer, y fue en una localidad cercana a Berna, en Suiza, donde la pareja tiene una propiedad en la que han pasado el confinamiento por el coronavirus.

Fruto de sus dos matrimonios anteriores tiene tres hijas más, Deborah, a quien tuvo con su primera esposa y que ya tiene 65 años, y Tamara y Petra, de 35 y 31 años respectivamente, a quienes tuvo con su segunda esposa.

Su hija mayor tiene ya hijos y nietos, por lo que Ecclestone se ha convertido en padre después de ser ya abuelo y bisabuelo.

Su reciente polémica: "Muchas veces los negros son más racistas que los blancos"

El exmandatario de la Fórmula 1 ha sido padre solo unos días después de protagonizar una polémica al lamentar que esté "de moda hablar de diversidad" y ha cargado contra las protestas contra el racismo que se están viviendo por todo el mundo, "organizadas por cuasi marxistas que quieren acabar con la policía".

"Ron Dennis no se interpuso en el camino de Lewis cuando era niño, lo cuidó. Willy T -Ribbs- fue el primer hombre negro en conducir un coche de Fórmula 1, para mí, en los años setenta. Cuando perdí mi carnet de conducir, tenía un conductor negro, no porque fuera negro, sino porque no me importaba que fuese negro o blanco. Ahora de repente está de moda hablar de diversidad", declaró en una entrevista al Daily Mail.

Con ello, el exdirigente británico responde a las críticas del piloto Lewis Hamilton (Mercedes), que se mostró "triste y decepcionado" por las palabras "ignorantes y sin educación" que el propio Ecclestone declaró hace unos días, cuando años aseguró que muchas veces "los negros son más racistas que los blancos".

"No es mi culpa que yo sea blanco o que sea un poco más bajo que el hombre medio. Me llamaban 'enano' en el colegio, y me di cuenta de que tenía que hacer algo al respecto. Los negros deben cuidarse a sí mismos", aseguró ahora Ecclestone. "Y luego está la gente que va a estas protestas, organizadas por cuasi marxistas que quieren acabar con la policía, lo que sería un desastre para el país. Si les preguntaras a la mayoría de ellos exactamente por qué protestaban, probablemente no lo sabrían", continuó.

Además, habló de su experiencia con las personas negras durante sus años de trabajo. "A lo largo de los años, he conocido a muchas personas blancas que no me gustaban, pero nunca a una persona negra que no me gustara. Me han asaltado un par de veces, una vez tres negros. Terminé en el hospital, pero incluso después de eso nunca estuve en contra de nadie que fuera negro. No pienso en Lewis como negro, es solo Lewis para mí", indicó.

"Si una persona negra o blanca es rechazada para un trabajo, debe preguntarse por qué; ¿fue por su color de piel o porque no estaba a la altura del trabajo? Eso es a lo que me refería", añadió.