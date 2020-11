Encuentran muerto a Bert Belasco, actor de 'Dr.House' y 'Let's Stay Together', a los 38 años de edad

El actor estadounidense Bert Belasco , conocido por sus papeles en la mítica serie de televisión 'Dr.House' y en ' Let's Stay Together' , entre otras, ha sido encontrado muerto mientras hacía cuarentena en la habitación de su hotel en el estado de Virginia, en Estados Unidos.

La novia de Belasco no podía localizarle y comenzó a preocuparse, por lo que pidió al personal del hotel que mirara si todo estaba bien. Fue entonces cuando descubrieron el cuerpo sin vida del actor.

El actor saltó a la fama desde jovencito. Al principio se dedicaba al teatro, pero en el año 2007 comenzó su carrera en la pequeña pantalla. Su papel más reconocido es el de Charles Whitmore en ' 'Let's Stay Together', donde apareció en más de 50 episodios durante los años 2011 y 2014.

También dio el salto a la gran pantalla, acumulando gran cantidad de títulos entre televisión y cine. Algunas de sus apariciones más famosas , además de en 'Dr.House', son en 'Pitch', 'I'm Dying Up Here', 'American Princess', 'Superstore', "NCIS', 'Key and Peele' y 'Justified'.