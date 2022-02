Bill Gates vuelve a augurar el fin de la pandemia y el surgimiento de otras con virus diferentes del covid

Bill Gates ha pedido a los Gobiernos de los países desarrollados a invertir mucho más en Ciencia. "El coste de estar preparado para la próxima pandemia no es tan grande . No es como el cambio climático. Si somos racionales, la próxima vez lo detectaremos antes ", subrayó.

Bill Gates ha aprovechado el encuentro en Alemania para promocionar su nuevo libro How to Prevent the Next Pandemic (Cómo prevenir una pandemia) que se publicará en mayo. En esta obra propone algunas medidas para evitar que un virus paralice el mundo como lo ha hecho el covid-19.