Bill Gates se convierte en la persona con más tierras aptas para el cultivo en EEUU: posee casi 100.000 hectáreas

Promotor de proyectos agrícolas sostenibles

En febrero de 2021, el fundador de Microsoft publicará un libro sobre una de las cuestiones que lo obsesionan, el cambio climático: How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need. Gates se retiró de la dirección de Microsoft y de la compañía Berkshire Hathaway en marzo de 2020 para centrarse en su fundación.