El filántropo, que vive en una mansión con siete dormitorios y 24 baños en una finca de 20 kilómetros cuadrados en Medina, Washington, admite abiertamente que utiliza su flota de jets privados mientras viaja por el mundo en nombre de la Fundación Bill y Melinda Gates. " No puedo negar ser un tipo rico con una opinión ", escribe.

Gates dice que se siente culpable por el alto nivel de sus emisiones de carbono y que "trabajar en este libro me ha hecho aún más consciente de mi responsabilidad de reducirlas". “Reducir mi huella de carbono es lo mínimo que se puede esperar de alguien en mi posición que está preocupado por el cambio climático y que pide acción públicamente”, apunta.

Objetivo, llegar a cero emisiones

Para sus emisiones no relacionadas con la aviación, Gates escribe que está utilizando los servicios de una empresa que gestiona una instalación que elimina el dióxido de carbono del aire. Y agrega que también está invirtiendo en compañías de energía limpia y organizaciones sin fines de lucro.

“Por supuesto, invertir en empresas no reduce mi huella de carbono. Pero si he elegido algún ganador, será responsable de eliminar mucho más carbono del que yo o mi familia somos responsables”. “Además, el objetivo no es simplemente que una persona compense sus emisiones; es para evitar un desastre climático”, añade. "Tenemos que llegar a cero emisiones de gases de efecto invernadero", concluye.