Otra pareja , sin embargo, a pesar de las inundaciones ha conseguido hacer realidad su sueño superando todas las dificultades. Con un abrazo, una novia y su madre celebraban el fin de una pesadilla al ver un helicóptero de rescate. Kate tenía asumido pronóstico de lluvia para el día de su boda, y llevaba hasta botas de agua bajo el vestido de novia, pero no imaginaba que serían las peores inundaciones en 5 décadas en Nueva Gales del Sur .

Miles de evacuados por las inundaciones

"Nunca he visto lluvias como éstas. He trabajado en varias inundaciones y ésta es la mayor en la que he trabajado en mi carrera", ha precisado Cribb a ABC.