La boda de sus sueños: una mujer con parálisis entrena para poder llegar hasta el altar caminando

Los testigos del suceso corrieron a socorrerla y llamaron a los servicios de emergencias que trasladaron a Gizzard a un hospital cercano llamado Grady. "Cuando llegué a Grady, no tenía pulso , ni presión sanguínea, nada", asegura Ally.

A pesar de no recordar nada tras el accidente, Ally sufrió graves lesiones como colapso en los pulmones, daños internos o quedar paralizada. "Es mucho más de lo que se ve a simple vista. La mayoría de la gente piensa: Oh, simplemente no puede caminar, pero afecta todo: intestino, vejiga, temperatura corporal, circulación, presión arterial", dice Grizzard, mostrando las consecuencias de su accidente.