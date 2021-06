Boris Becker ataca a Naomi Osaka tras renunciar a participar en Roland Garros: "¿Dónde está la p... presión?"

"Tienes 23 años, estás sana, tu familia está bien, ¿Dónde está la p... presión?", dijo Becker al ser preguntado por Osaka en una entrevista con 'The Times'. "¿Presión? ¿No es presión cuando no tienes comida? ¿Cuándo has de dar de comer a tu familia y no tienes trabajo? ¿Cuándo te lesionas y te cambia la vida? ¿No es eso más presión?", añadió.