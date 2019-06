Boris Johnson arrasa en la primera votación para suceder a May: el Brexit a las bravas, más cerca

El exministro de Exteriores, Boris Johnson, ha confirmado los pronósticos que lo situaban a la cabeza en la carrera para la sucesión de Theresa May al frente del Partido Conservador . Johnson no solo ha triunfado en la primera votación, sino que lo ha hecho con una amplísima ventaja respecto a sus competidores.

Ha logrado el apoyo de 114 diputados conservadores, de los 313 que hay en la Cámara de los Comunes . El segundo en la votación, no ha alcanzado ni el medio centenar. Jeremy Hunt ha sumado 43 votos.

Ahora, siete de los diez candidatos a sustituir a Theresa May se mantienen en la contienda para elegir al nuevo líder del Partido Conservador y primer ministro británico tras la primera votación celebrada este jueves.

Johnson quiere salir cuanto antes de la UE

"No busco un resultado sin acuerdo", ha aclarado el exministro de Exteriores y antiguo alcalde de Londres. "No creo que acabemos con algo así, pero es responsable prepararse vigorosa y seriamente para una falta de acuerdo. De hecho, es asombroso que alguien pueda sugerir que se prescinda de esa herramienta vital en las negociaciones", ha afirmado.



Johnson, cuyo estilo poco convencional le ha ayudado a esquivar varios escándalos en el pasado, se ha ganado a muchos en su partido argumentando que es el único que puede rescatar a los conservadores culminando el Brexit. Para muchos, solo depende de él conseguir el cargo de primer ministro, puesto que cuenta con el mayor número de partidarios conservadores en el Parlamento y es muy popular entre los miembros de su partido, que son los que al final van a elegir al sucesor de May.