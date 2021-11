Boris Johnson se lía en pleno discurso ante grandes empresarios y acaba hablando de Peppa Pig

Todo comenzó cuando el ‘premier’ británico se disponía a alabar al sector privado y el potencial de las empresas como “motor del crecimiento” , defendiendo que el Gobierno no podía “arreglarlo todo”. Fue en ese instante cuando, rebuscando entre los papeles que tenía sobre su atril con las anotaciones sobre su discurso, aparentemente perdió el hilo y tuvo que recurrir a la improvisación ; una improvisación que, a juzgar por todas las reacciones que ha desencadenado, no le ha traído críticas muy benévolas…

“ Yo no tenía mucha fe en Peppa Pig World, pero me encantó. Es mi tipo de lugar : tiene calles muy seguras, los estudiantes son muy disciplinados, hay un gran énfasis en nuevos modos de transporto público, incluso aunque hay muchos estereotipos sobre ‘Papá Pig’”, manifestó, antes de explicar cual era para él la gran enseñanza que sacó en su peculiar visita.

“La gran lección que me llevé de Peppa Pig World , –y me llama la atención que no hayáis ido–, es sobre el potencial de la creatividad británica. ¿Quién hubiera pensado que un cerdo que parece un secador de pelo o un secador de pelo estilo Picasso, un cerdo que fue rechazado por la BBC, ahora estaría siendo exportado a 180 naciones, con parques de atracciones en Estados Unidos y China?”, expresó, antes de ahondar en lo que significaba esto en cifras: “Es un negocio de 6.000 millones de libras para este país, y subiendo. Creo que es pura genialidad, ¿verdad? ¡Peppa Pig! Ningún gobierno podría haber inventado a Peppa. Así que mi mensaje final para vosotros, a las puertas de esta revolución industrial verde, en las que estamos preprando para vosotros regulaciones más laxas, que nos den más libertades, en lo que creo que será un gran rebote postcovid, es que estamos bendecidos. Estamos agraciados no solo con mercados capitales, las mejores universidades del mundo, increíble liquidez en Londres, el huso horario apropiado, la lengua más usada, grandes oportunidades… sino que también tenemos un gran talento creativo en Gran Bretaña”, finalizó, poniendo el broche a su discurso viral.