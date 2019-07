El indomable y extravagante Boris Johnson: el "Trump británico" toma Downing Street

Indomable y extravagante, Boris Johnson ha llegado a la meta de su vida . La reina Isabel II ya le ha encargado formar Gobierno y el líder de los conservadores no va a demorarse ni un instante en hacerlo para abordar el hasta ahora eterno ‘’. Su objetivo es que lallegue sin retrasos antes de fin de octubre.

De melena rubia y alborotada, con un carácter alocado y rozando casi lo bufonesco en lo político, no es de extrañar que el presidente de Estados Unidos le vea a su imagen y semejanza y desde el principio haya defendido su candidatura para que sea él quien abandere la consumación del brexit. “Es duro y listo. Es el Trump británico” , dijo el propio mandatario estadounidense.

Reino Unido saldrá de la UE sin peros ni condiciones

En este sentido, el nuevo primer ministro ha ido más allá, asegurando que logrará “un nuevo acuerdo” y “un acuerdo mejor” , pese a que la UE se ha cansado de repetir, por activa y por pasiva, que el único texto posible es el que ya está sobre la mesa y el Parlamento británico rechazó hasta en tres ocasiones, precipitando la dimisión de May.

La vida sigue igual: pervive el temor a un ‘brexit’ caótico

Pese a todo propósito, no obstante, Johnson sabe que el eterno debate sobre un ‘brexit’ sin acuerdo sigue en pie. Es una posibilidad que considera y contempla, e igual que antes, --independientemente de quien sea el que ocupe el cargo de primer ministro británico--, todos saben que eso traería “dificultades”.

Es “una posibilidad remota”, ha dicho Boris Johnson, pese a que sabe que Bruselas no tiene ninguna intención de ceder y que no le conviene un ‘brexit’ caótico. Sin embargo él, sin rehusar a hacer todo a las bravas si se da el caso, lo que ha reiterado es que no le temblará el pulso ante un ‘brexit’ duro. Por eso hay muchos que creen que su designación es el peor golpe para Reino Unido.