Críticas a Boris Johnson por irse de vacaciones a Marbella en plena crisis de suministros en Reino Unido

En plena crisis de Reino Unido por la falta de suministros en gasolineras y supermercados, su primer ministro, Boris Johnson , ha optado por irse de vacaciones a Marbella con su mujer embarazada, Carrie Symonds, y su hijo Wilf, de 17 meses. Esto ha generado una polémica en el país y desde la oposición han criticado que Johnson no se encuentre trabajando.

Sin embargo, eso no ha callado las críticas de la oposición y de los ciudadanos en un momento muy incierto. Hay muchos que no llegan a fin de mes y muchos supermercados tienen las estanterías vacías. De hecho, según una encuesta, uno de cada seis adultos británicos no ha podido adquirir alimentos y productos esenciales en las últimas dos semanas.